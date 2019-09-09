Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия. По его словам, это поможет пресечь ввоз контрафактной продукции и контрабанды, а также снизить доступность сигарет.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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