Экономика
КоммерсантъВ Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия. По его словам, это поможет пресечь ввоз контрафактной продукции и контрабанды, а также снизить доступность сигарет.
Читать в источнике
Оценить322
с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Экономика
Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе
Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
Известия 15:00
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана
Сборная России одержала домашнюю победу над командой Казахстана (1:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I. Единственный мяч был забит на 89-й минуте.
LiveSport.ru 16:34
Общество
До половины сельхозкультур пропали в районах Приморья из-за паводка
До половины сельскохозяйственных культур испортились в районах Приморья в августе, который стал рекордно дождливым за всю историю наблюдений, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 19:54
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия
В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru вчера в 22:11
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК 21:10
Политика
Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин
Женщинам поднимут возраст выхода на пенсию до 65 лет, то есть уравняют в правах с мужчинами.
Deita.ru вчера в 21:15
Политика
Стали известны предварительные результаты выборов мэра Новосибирска
Избирком Новосибирска сообщил, что явка по данным на 22.00 составила 20,55%. Окончательные итоги выборов станут известны 9 сентября.
РБК Новосибирск вчера в 13:08
Политика
США передали Украине вывезенную из СССР картину
США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
RT на русском 20:32
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Футбол
Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Политика
Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны".
Царьград 15:17
Армия и оружие
Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики
Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец 19:14