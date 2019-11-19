с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

Происшествия МВД назвало сумму ущерба от коррупции в России За восемь месяцев 2019 года в стране было совершено более 15 тысяч преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 6,5 тысяч человек За восемь месяцев текущего года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России составил около 102 миллиардов рублей, говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Политика Трамп назвал условия заключения торговой сделки с Китаем 14 октября Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которой страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Культура В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра» Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).

Общество Путин поддержал строительство моста через Лену Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.

Политика Газовый тупик. Киев отверг предложение «Газпрома» Во вторник, 19 ноября, Украина устами министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля заявила о неприемлемости очередного предложения "Газпрома" по транзиту газа и закупкам топлива на отопительный сезон Дело в том, что "Нафтогаз" не желает подписывать краткосрочный годовой контракт, в котором сохранялись бы те же расценки на прокачку, что и в действующем до конца года транзитном соглашении.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Экономика Госдума перераспределила 1% бюджета страны Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Армия и оружие В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Политика Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии Премьер напомнил, что с 2014 года союзники по НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с авиабазы "Эмари" под Таллином, а с 2017 года в республике дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Британии.

Политика Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.