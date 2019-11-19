Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

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Табачные компании поддержали введение единой минимальной цены сигарет

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Агентство Москва09:00

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