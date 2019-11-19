с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

Теннис Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Экономика Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно.

Музыка София Ротару возобновляет выступления в России Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ 112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.

Общество В доме Гитлера разместят отделение полиции Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Политика Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

Общество Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции.

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Наука Кетогенная диета защитила от гриппа мышей Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.

Политика Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.