Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
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