Экономика
РБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
По расчётам авторов проекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.RT на русском09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета09:28
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Теннис
Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Политика
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Экономика
Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair
Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно.
Армия и оружие
Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску
Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Политика
Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован
Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:2 (Перерыв)
Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму
Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Здоровье
Что является главным фактором риска в развитии рака простаты
Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
Общество
Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Политика
Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.
Политика
На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский выполняет свои обязанности хуже своего предшественника Петра Порошенко.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
Приставам могут расширить доступ к кредитным историям
Как следует из поправок, проверяющие получат доступ к дополнительной части кредитной истории, в которой указывается, кто направлял данные о долге в БКИ и кто получил право требовать его выплаты.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.