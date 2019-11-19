с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Транспорт Дорога Огоньки — Невельск закрыта из-за транспортного затора В связи с образовавшимся транспортным затором закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Огоньки — Невельск с 4 по 46 километр.

Наука Революционный препарат против шизофрении прошел второй этап испытаний Компания Karuna Therapeutics объявила, что ее новый препарат для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией успешно прошел вторую фазу клинических испытаний.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

Политика Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Донбасса Украине.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.

Общество Госдума одобрила законопроект о виноделии Госдума приняла в первом чтении проект закона о виноградарстве и виноделии, регулирующий производство вина на территории РФ.