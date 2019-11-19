с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

Политика Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Гаджеты AMD разрабатывает новую архитектуру для своих процессоров Пока точные даты релизов неизвестны, но представитель компании заявил, что как только технология появится на рынке, AMD в несколько раз обойдет Intel в плане производительности своих процессоров.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Политика На Украине исключают возможность продажи земли россиянам По заявлению уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, россияне не будут допущены к покупке земель на Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Общество В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».

Армия и оружие И Польша прекратит своё существование — эксперт Издание Mysl Polska в качестве первого сценария войны между Россией и США описало нанесение вооружёнными силами США массированного удара, в том числе и с использованием средств ядерного нападения.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Футбол Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020 После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.