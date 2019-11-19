Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
Читать в источнике
Комментировать354
с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

Подробнее о событии

В Госдуму внесен законопроект о единой минимальной цене табачной продукции для борьбы с контрафактом

Агентство Москва09:00

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета10:52

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известия10:25

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русском09:49

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия09:11

Табачные компании поддержали введение единой минимальной цены сигарет

РИА Новости11:58

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
Теннис

Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 18:08
Политика

Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки

Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:57
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия 06:52
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Политика

Премьер Украины обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы энергетической безопасности Евросоюза и двустороннего экономического сотрудничества.
Росбалт 17:44
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Гаджеты

AMD разрабатывает новую архитектуру для своих процессоров

Пока точные даты релизов неизвестны, но представитель компании заявил, что как только технология появится на рынке, AMD в несколько раз обойдет Intel в плане производительности своих процессоров.
Vevby.ru 09:37
Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК 16:00
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

По заявлению уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, россияне не будут допущены к покупке земель на Украине, передает "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:26
Футбол

Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ

Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Известия 15:38
Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Общество

В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия

Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Коммерсантъ 07:02
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Армия и оружие

И Польша прекратит своё существование — эксперт

Издание Mysl Polska в качестве первого сценария войны между Россией и США описало нанесение вооружёнными силами США массированного удара, в том числе и с использованием средств ядерного нападения.
REGNUM 04:35
Политика

Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
ГЛАС.RU 10:41
Политика

В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору

В подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
РБК 18:13
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 12:32
Космос

Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры

AstroNews.ru вчера в 09:47
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия 09:24
Футбол

Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020

После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.
РБК 17:32
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

Московский Комсомолец вчера в 23:26
Культура

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Футбол

«Волгоград Арену» передали в собственность региона

Волга-Каспий вчера в 03:04
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное