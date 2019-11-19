Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости19:18

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известия10:25

В Госдуму внесен законопроект о единой минимальной цене табачной продукции для борьбы с контрафактом

Агентство Москва09:00

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС09:46

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

REGNUM10:43

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русском09:49

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета09:28
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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

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Информация об отмене занятий в школах из-за мороза

В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
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Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

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Известия 09:24
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

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У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило

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