с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

Транспорт Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.

Авто УАЗы оснастят 180-сильным турбомотором Что касается технических характеристик, известно лишь о том, что его мощность составит 180 л.с. Ожидается, что первым этот двигатель получит новый внедорожник УАЗ, выход которого запланирован на 2020 год.

Армия и оружие Армия США начала поиск роботов для медицинской эвакуации Командование медицинских исследований и разработок Армии США опубликовало запрос на информацию о роботах разной степени автономности, которых можно было бы использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Наука Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Футбол После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.

Общество Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду РФ — орден Андрея Первозванного.

Общество Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Политика Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .