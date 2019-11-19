Экономика
РБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
Читать в источнике
Оценить339
с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.Татар-информ19 ноября в 12:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка
Национальная служба новостейвчера в 06:40
Минфин: минимальная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом
Парламентская газета06:33
Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Политика
Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского
Транспорт
Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами
На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Авто
УАЗы оснастят 180-сильным турбомотором
Что касается технических характеристик, известно лишь о том, что его мощность составит 180 л.с. Ожидается, что первым этот двигатель получит новый внедорожник УАЗ, выход которого запланирован на 2020 год.
Культура
Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Армия и оружие
Армия США начала поиск роботов для медицинской эвакуации
Командование медицинских исследований и разработок Армии США опубликовало запрос на информацию о роботах разной степени автономности, которых можно было бы использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых.
Политика
Неизвестные данные о виновных в крушении MH17 захотели раскрыть в суде
Представитель Реша назвал это последней возможностью следствия узнать о содержании неизвестных данных.
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Общество
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, выдвинул обвинительное заключение против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Авто
«Яндекс.Такси» запускает первый в России «Эко-тариф»
В сервисе «Яндекс.Такси» появится «Эко-тариф», который позволит заказывать автомобили, использующие в качестве топлива природный газ (метан).
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду РФ — орден Андрея Первозванного.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Религия
Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.