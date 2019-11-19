Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русскомвчера в 09:49

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«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

REGNUMвчера в 23:34

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русскомвчера в 09:49

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 19:18

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском вчера в 00:24
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Газета.Ru 02:47
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. рублей, после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
ТАСС 01:09
Политика

Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
ТАСС 02:08
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика

В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
Газета.Ru 03:08
Политика

Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»

Общественное телевидение России вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Общество

Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства

Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса».
Lenta.ru 01:29
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
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Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
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Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

Газета.Ru 03:32
Происшествия

В Волгограде фура без тормозов протаранила 12 машин в пробке

По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза и фура протаранила 12 автомобилей, стоявших на светофоре в попутном направлении.
Волжский.ру 01:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Происшествия

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Российская газета 01:48
Энергетика

Гендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»

По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.
Известия вчера в 12:10
Футбол

«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
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Общество

В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку

Известия 02:14
Экономика

Силуанов заявил об ускорении роста экономики до 2,2%

В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 03:19
Наука

Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий

SciencePop вчера в 00:17
Политика

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
РБК вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
ФАН вчера в 10:03
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