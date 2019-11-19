Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
Читать в источнике
Комментировать752
с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
Татар-информ19 ноября в 12:38

Подробнее о событии

Минфин: минимальную цену на сигареты должен устанавливать Минздрав

News.ru06:58

Минфин: минимальная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

Парламентская газета06:33

Минфин: минимальная розничная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

ТАСС05:26

Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка

Национальная служба новостейвчера в 06:40

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUMвчера в 06:04

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 04:03

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:17, Ашберн
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК 14:42
Хоккей

«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:07
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
ГЛАС.RU 01:36
Политика

Годовщина Майдана собрала тысячи людей в центре Киева

News.ru 13:24
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

МИД России прокомментировал успешные парламентские выборы в Белоруссии

Россия высоко оценила успешное проведение выборов, в ходе которых были соблюдены все международные требования.
Pravda.Ru 14:53
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 17 ноября в 19:02
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

Врачи из Соединенных Штатов Америки впервые ввели пациента в состояние анабиоза.
Ugpressa.ru вчера в 23:57
Экономика

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС 13:03
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter.
Российская газета 08:10
Здоровье

Названа неуязвимая перед раком группа крови

Исследователи медуниверситета Каролины проанализировали тысячи медицинских карт за 25 лет и выяснили, что люди со второй группой крови менее всего уязвимы перед онкологией.
Волгоградская правда 19 ноября в 00:59
Политика

Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский призвал достичь реальных результатов расследования преступлений в отношении участников событий, происходивших в 2013-2014 годах на площади Независимости в Киеве.
Lenta.ru 12:58
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Финансы

Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Российская газета вчера в 22:00
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Подмосковье Сегодня вчера в 09:21
Здоровье

Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях

Сегодня Минздрав отложил вступление в силу приказа, который вводил для водителей новые обязательные анализы.
Вести.Ru 12:25
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело 08:03
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное