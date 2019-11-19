Экономика
РБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.Татар-информ19 ноября в 12:38
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Минфин: минимальная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом
Парламентская газета06:33
Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка
Национальная служба новостейвчера в 06:40
Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
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