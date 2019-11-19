Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъвчера в 16:16

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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару

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Газета.Ru 07:34
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Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
Коммерсантъ 08:12
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Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
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Общество

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Российская газета 04:22
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Общество

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Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

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В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
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Netflix анонсировал полноценное продолжение сериала «Викинги»

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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
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В России могут ограничить поставки импортных детских молочных смесей и компонентов для их изготовления, сообщает «Коммерсантъ».
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Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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