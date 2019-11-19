с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

Шоу-бизнес Разин назвал Кудрявцеву «грязной» Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Футбол В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Авто В России пересчитали автомобили с автоматической трансмиссией По их данным, за отчетные месяцы россияне приобрели около 700 000 таких машин, что эквивалентно 59% от общего объема российского авторынка.

Музыка Российскому участнику детского Евровидения стало плохо Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.