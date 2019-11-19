Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
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