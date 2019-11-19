с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

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Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Происшествия На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.