Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русскомвчера в 09:49

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«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

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Российская газетавчера в 10:52

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RT на русскомвчера в 09:49

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 19:18

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
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Уткин жестко раскритиковал Дзюбу

Известный блогер и спортивный журналист Василий Уткин подверг жесткой критике игру форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы в матче против сборной Сан-Марино в отборочном турнире Чемпионата Европы-2020.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

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РИА Новости вчера в 02:01
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В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Армия и оружие

Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление

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Взгляд.ру вчера в 10:36
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В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
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МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

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Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

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В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
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Известия вчера в 18:32
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