Экономика
РБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.RT на русскомвчера в 09:49
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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газетавчера в 09:28
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