Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости19:18

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета10:52

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

REGNUM10:43

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русском09:49

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС09:46

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известия10:25

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета09:28
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