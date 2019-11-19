Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
Татар-информ19 ноября в 12:38

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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

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ТАСС19 ноября в 09:46

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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