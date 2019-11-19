Экономика

РБКРБКВ Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Речь идет о пакете поправок в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости19:18

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия09:11

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русском09:49

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС09:46

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

REGNUM10:43

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известия10:25

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета09:28
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
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