Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъвчера в 16:16

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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

News.ru08:01

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUM06:04

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости04:03

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской

Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
REGNUM 07:20
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
RT на русском 08:10
Экономика

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
RT на русском 05:23
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Игры

PlayStation 5 представят 20 ноября

MobiDevices 07:42
Экономика

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 06:51
Политика

Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России нужно просчитать, исходя из целесообразности и возможной выгоды в среднесрочной перспективе, заявил глава государства Владимир Путин.
Взгляд.ру 07:47
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

ГИБДД сможет лишать прав без суда

Согласно новым поправкам, Госавтоинспекции сможет лишить водителя действующих прав по состоянию здоровья.
SpeedMe 04:04
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Армия и оружие

Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии

Газета.Ru вчера в 21:54
Технологии

Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить Windows 10

Обновление Windows 10 не происходит автоматически, а некоторым пользователям вообще отказано в обновлениях.
МонаВиста 03:53
Путешествия

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Пятый канал 00:48
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой сводит татуировки на лице

Денис Шальных - 27-летний сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных - отличается эпатажным видом и все из-за татуировок на его мускулистом теле.
Вечерний курьер 08:44
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Политика

Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти

Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
ТК Звезда 08:32
Происшествия

Губернатор устроил разнос из-за гибели людей в яме с кипятком в Пензе

19 ноября директор эксплуатирующей организации «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил, что в Пензе перед провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю, проверяли теплотрассу и не обнаружили проблем.
Lenta.ru 06:51
Общество

СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
РБК 08:30
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Политика

Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Экономика

«Евродон» может возобновить работу в 1 квартале 2020 года

Губернатор уточнил, что рассчитывает на полноценное восстановление деятельности донского птицеводческого предприятия в следующем году.
Южная служба новостей 06:15
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

На севере Москвы грузовик сбил на тротуаре женщину с ребенком

ТАСС 07:42
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