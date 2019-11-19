с чего всё началось

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Здоровье Медсправка для водительского удостоверения подорожает С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Наука Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.