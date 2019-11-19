Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать741
с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
Татар-информ19 ноября в 12:38

Подробнее о событии

Минфин: минимальную цену на сигареты должен устанавливать Минздрав

News.ru06:58

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUMвчера в 06:04

Минфин: минимальная розничная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

ТАСС05:26

Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка

Национальная служба новостейвчера в 06:40

Минфин: минимальная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

Парламентская газета06:33

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 04:03

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Известия 07:29
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Здоровье

Медсправка для водительского удостоверения подорожает

С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Вечерняя Рязань 18 ноября в 02:13
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Технологии

В самолетах и поездах может появиться высокоскоростной интернет

Российские поезда и самолеты собираются оснастить высокоскоростным интернетом.
Реальное время 00:06
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Наука

Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами

В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.
N+1 вчера в 11:40
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Общество

Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам

Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
РБК 11:12
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Piter.tv 19 ноября в 04:06
Технологии

Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
66.ru вчера в 21:59
Политика

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране.
РБК 05:56
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Экономика

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Газета.Ru 05:42
Гаджеты

Выход Samsung Galaxy S10 Lite подтвержден

iXBT.com 00:49
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
Общество

Неизвестные данные о виновных в крушении MH17 захотели раскрыть в суде

Представитель Реша назвал это последней возможностью следствия узнать о содержании неизвестных данных.
Lenta.ru 11:31
Происшествия

Российская школьница защитилась ножом от отчима попала под суд

В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Lenta.ru 11:30
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Гаджеты

Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
News.ru 07:09
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 07:18
Экономика

Прибыль российских банков увеличилась на 42% за 10 месяцев

По итогам года ожидается рост до 1,9 млрд руб.
Коммерсантъ 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное