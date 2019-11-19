Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русском09:49

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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета09:28

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известия10:25

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русском09:49

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС09:46

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости19:18
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