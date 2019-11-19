Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать609
с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъвчера в 16:16

Подробнее о событии

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

REGNUMвчера в 23:34

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Известиявчера в 10:25

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новости04:03

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

РБК вчера в 23:43
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Происшествия

В Ростове силовик взял в заложники свою жену

Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Российская газета 03:54
Происшествия

Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске

Российская газета 02:42
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Политика

Суд ООН дал России год на подготовку ответа на иск Украины

16 января 2017 года Украина подала в суд ООН иск против России. Киев обвинил Москву в нарушении двух международных конвенций.
RuNews24.ru вчера в 17:33
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Политика

В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель

Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Известия 04:01
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
Армия и оружие

В США заявили о неспособности России производить самолеты

Lenta.ru 01:04
Политика

Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
ТАСС 02:08
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
ТАСС вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Певица Лолита рассказала о разводе с супругом

Национальная служба новостей 03:22
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Происшествия

К сотрудникам петербургского «Водоканала» пришли с обысками

В Петербурге утром в среду, 20 ноября, правоохранители пришли с обысками к сотрудникам "Водоканала".
Питерские заметки 03:27
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Происшествия

Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

Газета.Ru 03:07
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Точилин покинет пост главного тренера «Сочи»

Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.
ProstoProSport 03:20
Общество

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

Силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе

Украинские силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе, в частности, отрабатывались действия на минных полях во время наступления, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.
РИА Новости 02:42
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
ТАСС 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное