Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русскомвчера в 09:49

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В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русскомвчера в 09:49

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 19:18

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

REGNUMвчера в 23:34

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Происшествия

Момент падения авто с людьми в яму с кипятком в Пензе попал на видео

В Сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
РЕН ТВ вчера в 06:13
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила подписчицу за роман с женатым мужчиной

Девушка сообщила, что встречается с женатым мужчиной и попросила совета у звезды.
NewInform вчера в 11:53
Футбол

Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
iReactor 00:28
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today вчера в 10:08
Гаджеты

Xiaomi выпустит электронную книгу

Экран новинки получит HD-разрешение с плотностью пикселей 212 ppi, а вес электронной книги составит 178 г. Ожидается, что компания будет осуществлять сбор средств на выпуск устройства через краудфандинговую площадку, как она делала уже неоднократно с различными техническими новинками.
Кубанские новости вчера в 02:29
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 10:10
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Здоровье

Диетолог развенчала миф о вреде пальмового масла

Российский диетолог развенчала миф о вреде пальмового масла.
Твой Континент 18 ноября в 09:45
Кино

Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
VSE42.RU вчера в 22:27
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Здоровье

Медицинский кластер появится рядом с КДЦ в Южно-Сахалинске

Международный медицинский кластер разместится рядом с консультативно-диагностическим центром в Южно-Сахалинске.
ТИА Острова 00:30
Происшествия

Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета

Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Газета.Ru вчера в 23:52
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров получил травму после мощного силового приема

Газета.Ru вчера в 23:02
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия вчера в 09:04
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Здоровье

Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Lenta.ru 00:20
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Экономика

Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair

Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество

Приставам хотят расширить доступ к кредитным историям

В Минюсте РФ предлагают предоставить судебным приставам расширенный доступ к кредитным историям россиян.
EastRussia вчера в 00:36
Общество

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.
Известия вчера в 23:16
Авто

Назвали пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью

Автоновости дня 18 ноября в 08:40
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:48
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
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