Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
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В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

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В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

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В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАСС19 ноября в 09:46

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

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Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
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