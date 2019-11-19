Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русскомвчера в 09:49

Подробнее о событии

«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

REGNUMвчера в 23:34

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 19:18

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русскомвчера в 09:49

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
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Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Футбол

Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
RT на русском 01:50
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.
RT на русском 01:26
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

ТАСС 02:47
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
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На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

РИА Новости вчера в 23:08
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Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Происшествия

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Российская газета 01:48
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Происшествия

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку на кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
RT на русском 02:47
Политика

В Раде предрекли уничтожение Украины из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости вчера в 06:12
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

ТАСС 02:27
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В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

РИА Новости 02:43
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Слово и Дело вчера в 13:16
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Политика

Власти Британии отказали в визе нескольким российским журналистам

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Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
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РБК 00:06
Кино

Эмилия Кларк заявила, что ее принуждали сниматься обнаженной

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", заявила, что ее пытались принудить к обнаженным съемкам.
Piter.tv 01:33
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