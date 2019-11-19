с чего всё началось

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

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