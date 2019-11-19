Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
По расчётам авторов проекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.RT на русскомвчера в 09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газетавчера в 09:28
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Футбол
Моуринью рассказал, почему выбрал «Тоттенхэм»
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
На Украине планируют завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Министр финансов Украины Оксана Маркова заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) к 2023 году и перейти на самообеспечение.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Общество
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции
Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Хоккей
Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы
В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Технологии
Intel удалит с сайта драйверы и BIOS 20-летней давности
Компания Intel объявила об удалении с сайта старых драйверов и BIOS для решений эры Pentium.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку
Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
«Левада-центр» заметил рост важности свободы слова для россиян
За последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, выросла с 34% до 58%, заметили социологи "Левада-центра".