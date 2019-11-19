Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
По расчётам авторов проекта
, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей.
RT на русскомвчера в 09:49

Подробнее о событии

«Люди здесь побоку»: о минимальной цене на сигареты

REGNUMвчера в 23:34

В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

РИА Новостивчера в 19:18

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

RT на русскомвчера в 09:49

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газетавчера в 10:52

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

ТАССвчера в 09:46

Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россиявчера в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газетавчера в 09:28
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Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Известия вчера в 04:24
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Футбол

Моуринью рассказал, почему выбрал «Тоттенхэм»

Евро-футбол.ру 02:07
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Футбол

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Спорт-Экспресс вчера в 17:19
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Общество

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Ведомости 01:37
Технологии

Google запустила облачный игровой сервис Stadia

Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI вчера в 17:43
Футбол

Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
Sports.ru вчера в 14:15
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 18 ноября в 06:32
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

На Украине планируют завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Министр финансов Украины Оксана Маркова заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) к 2023 году и перейти на самообеспечение.
ТК Звезда вчера в 20:50
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
News.ru вчера в 02:26
Общество

Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Мойка78 вчера в 17:12
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Хоккей

Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму.
Чемпионат вчера в 23:53
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Технологии

Intel удалит с сайта драйверы и BIOS 20-летней давности

Компания Intel объявила об удалении с сайта старых драйверов и BIOS для решений эры Pentium.
News.ru вчера в 04:57
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК вчера в 10:50
Музыка

Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими

Культуромания вчера в 01:17
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru вчера в 02:18
Общество

В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку

Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.
Известия 02:14
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 18 ноября в 15:09
Общество

«Левада-центр» заметил рост важности свободы слова для россиян

За последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, выросла с 34% до 58%, заметили социологи "Левада-центра".
Интерфакс 00:27
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