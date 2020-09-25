Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

Москва, 25 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
Подробнее о событии
VSE42.RU

ЛДПР предложит освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей

VSE42.RU12:17
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

REGNUM09:56
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правда06:24
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьград09:21
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°06:46
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новости09:48
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ru04:51

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомости14:08
916

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
224

Московские театры начали штрафовать за несоблюдение масочного режима

В ходе обследования были выявлены следующие замечания: несмотря на то, что при входе в здание осуществляется контроль за соблюдением масочного режима, после этого часть зрителей снимают маски и находятся в помещении уже без масок.
Агентство Москва14:09

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
10