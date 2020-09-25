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REGNUM
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

Москва, 25 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
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REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

REGNUM09:56
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новости09:48
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ru04:51
Московский Комсомолец Чита

Получающих менее 20 тыс рублей предложат избавить от НДФЛ

Московский Комсомолец Чита08:08
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°06:46
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правда06:24
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьград09:21

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.
RT на русском07:14
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