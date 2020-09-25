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REGNUM
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

Москва, 25 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
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REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

REGNUM09:56
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новости09:48
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правда06:24
Московский Комсомолец Чита

Получающих менее 20 тыс рублей предложат избавить от НДФЛ

Московский Комсомолец Чита08:08
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°06:46
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьград09:21
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ru04:51

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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В Минфине заявили, что САР не являются «внутренними офшорами»

Специальные административные районы (САР) в России не являются "внутренними офшорами", но там должен быть более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре после пересмотра налогового соглашения с ним, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
ТАСС10:43

В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.
RT на русском07:14
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Польша закроет угольные шахты к 2049 году

Правительство Польши заключило сделку с профсоюзами о постепенном закрытии угольных шахт к 2049 году Польша единственная в ЕС, кто не обязался обеспечить нейтральный уровень выбросов углерода к 2050 году Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 25.09.2020 (CHELINDUSTRY) В пятницу правительство Польши заключило сделку с профсоюзами о постепенном закрытии угольных шахт к 2049 году.
Chelindustry.ru09:01

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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