В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных
Москва, 25 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей
Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
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