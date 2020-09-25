Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

Москва, 25 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.
News.ru04:51
Подробнее о событии
Царьград

Депутаты Госдумы призвали обнулить НДФЛ для граждан с низкими доходами и поднять МРОТ

Царьград09:21
REGNUM

В Госдуме предложили установить нулевую ставку НДФЛ для бедных

REGNUM09:56
РИА Новости

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

РИА Новости09:48
VSE42.RU

ЛДПР предложит освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей

VSE42.RU12:17
Телеканал 360°

НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей предложили отменить в РФ

Телеканал 360°06:46
Комсомольская правда

В России хотят отменить НДФЛ для граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей

Комсомольская правда06:24
News.ru

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

News.ru04:51

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
337

Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ

В tut.by отметили, что действующая редакция белорусского закона о СМИ позволяет зарегистрированным порталам на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством республики, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Ведомости13:46
1

Трамп обвинил демократов в попытке государственного переворота

Демократическая партия США, вероятно, четыре года назад, пыталась устроить госпереворот, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя новые данные по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.
Взгляд.ру14:01

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
15

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
129

СК завершил расследование по делу против депутата Галяминой

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой в связи с участием в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости11:39
3

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
840