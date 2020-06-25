Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — написано в тексте обращения.

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

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