Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — написано в тексте обращения.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:07
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Новости за ночь: В Госдуме предложили выплаты для отказавшихся от мест в детском саду
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