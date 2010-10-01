Недвижимость

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
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Депутаты предложили Мишустину увеличить налоговый вычет при покупке квартиры

Life.ru00:18

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РЕН ТВ00:32

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Налоговый вычет при покупке жилья предложили увеличить в России

Вечерняя Москва00:13

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

RT на русском00:00
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Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
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Здоровье

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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

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Евгений Федоров
Российский политик
Российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России пяти созывов, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член Центрального политсовета «Единой России», действительный государственный советник РФ, кандидат экономических наук, участник войны в Афганистане, полковник запаса, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение».
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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