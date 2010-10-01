Экономика
RT на русскомВ Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — написано в тексте сообщения.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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