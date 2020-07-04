Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

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В Госдуме предлагают двукратно увеличить имущественный налоговый вычет

Комсомольская правда00:31

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

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В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

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Телеканал 360°01:50

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

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Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

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ИА Красная Весна вчера в 13:08
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 20:03
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
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Религия

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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

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РБК 03:35
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
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Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 02 июля в 08:36
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Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
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Происшествия

В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы

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Общество

Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

"Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа", - сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ.
Газета.Ru 02:36
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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

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По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
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Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

Американские ученые выявили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

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В России скрестили нейросеть и VR ради исследований

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«Убийца» российских «Панцирей» промахнулся во время учений на Украине

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Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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