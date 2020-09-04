Комсомольская правда 15

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил за увеличение почти в три раза размера налогового вычета на детей, сообщает 4 сентября RT. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова.