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Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил за увеличение почти в три раза размера налогового вычета на детей, сообщает 4 сентября RT. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Налоговые вычеты на детей в России могут измениться

Газета.Ru02:08
Телеканал 360°

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в России

Телеканал 360°00:21
Комсомольская правда

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

Комсомольская правда01:55
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском23:05

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,8K

Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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Анна Хилькевич рассталась с мужем

Муж Анны Хилькевич Артур сделал любимой сказочный подарок: отпустил ее одну на Алтай, оставшись следить за дочерьми – двухлетней Марией и пятилетней Арианной.
7Дней.рувчера в 15:00

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
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