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В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил за увеличение почти в три раза размера налогового вычета на детей, сообщает 4 сентября RT. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
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RT на русском

В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском03:11
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Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в России

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В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

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Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

Комсомольская правда01:55
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В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

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В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

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РИА Новостивчера в 11:02
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РИА Новости03:44
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