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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском10:08
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАН00:25
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостей03:56

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Житель Татарстана в магазине набросился с ножом на бывшую жену

Житель Заинска в пятницу днем в магазине напал с ножом на бывшую жену и нанес ей несколько ранений, женщина госпитализирована, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости09:33
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Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06