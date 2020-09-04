В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
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Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
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Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей
Национальная служба новостей03:56