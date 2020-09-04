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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском10:08
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостей03:56
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАН00:25

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
267

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
23

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
23

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
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