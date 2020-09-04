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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском10:08
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАН00:25
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостей03:56

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Дагестанский депутат осужден за избиение беркута

"Курахский районный суд назначил судебный штраф в размере 120 тыс рублей местному жителю, которого обвинили в ловле и избиении хищной птицы - беркута", - приводит слова представителя надзорного ведомства "Интерфакс-Юг".
Вестник Кавказа08:14

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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