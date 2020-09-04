В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Смотрите также
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в сети
Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века
Nintendo выпустит «королевскую битву» по игре Super Mario Bros
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Народного артиста РФ Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Китай успешно запустил испытательный космический корабль
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Лавров заявил об открытой позиции России по делу Навального
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Лавров заявил об открытой позиции России по делу Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей
Национальная служба новостей03:56