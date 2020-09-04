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CT news
CT news

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

"Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, до 8 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка" По мнению Федорова, нужно увеличивать совместный доход, при достижении которого граждане получат выплаты на ребенка до 600 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостей03:56
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском10:08
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАН00:25

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
РИА Новости10:16
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МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48
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