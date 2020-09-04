В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
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"Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, до 8 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка" По мнению Федорова, нужно увеличивать совместный доход, при достижении которого граждане получат выплаты на ребенка до 600 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
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Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей
Национальная служба новостей03:56