"Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, до 8 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка" По мнению Федорова, нужно увеличивать совместный доход, при достижении которого граждане получат выплаты на ребенка до 600 тыс. рублей.

С чего всё началось В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT. RT на русском 23:05