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CT news
CT news

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

"Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка, до 8 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка" По мнению Федорова, нужно увеличивать совместный доход, при достижении которого граждане получат выплаты на ребенка до 600 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском10:08
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостей03:56
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАН00:25

Доступный смарт-телевизор Xiaomi Mi TV Horizon Edition получит 43 дисплей

Сетевые источники опубликовали информацию о смарт-телевизоре Mi TV Horizon Edition, который китайская компания Xiaomi официально представит уже на следующей неделе. mi.com Сообщается, что в основу новинки ляжет безрамочный экран размером 43 дюйма по диагонали.
3DNews09:46

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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