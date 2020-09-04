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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Федоров подчеркнул, что размеры стандартных налоговых вычетов необходимо увеличить на 1-го и 2-го ребенка до 4000. На 3-го и последующего ребенка их нужно увеличить до 8000.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Газета.Ru

Налоговые вычеты на детей в России могут измениться

Газета.Ru02:08
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
Комсомольская правда

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

Комсомольская правда01:55
RT на русском

В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском03:11
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40

Москва указала послу ЕС на недопустимость политизации дела Навального

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером подчеркнул недопустимость политизации ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Life.ru09:34
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
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Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газетавчера в 12:50
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