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В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Размер налогового вычета на детей предложили увеличить в три раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова, сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новости02:04
RT на русском

В Совфеде оценили предложение увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русском03:11
Газета.Ru

Налоговые вычеты на детей в России могут измениться

Газета.Ru02:08
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°05:27
Комсомольская правда

Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в три раза

Комсомольская правда01:55
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ru00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известия00:40

В первом полугодии россияне отложили 2 трлн рублей как заначку

В первом полугодии россияне сэкономили 2,15 триллиона рублей, но не отнесли их в банки, а отложили на черный день, пишет "Ведомости" со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Газета.Ru08:07
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Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ruвчера в 02:30

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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