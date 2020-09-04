В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Смотрите также
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
В Красноярском крае задержали подростка, готовившего теракт в школе
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Размер налогового вычета на детей предложили увеличить в три раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова, сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии