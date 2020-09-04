Размер налогового вычета на детей предложили увеличить в три раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова, сообщают «Известия».

С чего всё началось В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT. RT на русском вчера в 23:05