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В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Размер налогового вычета на детей предложили увеличить в три раза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минфина России Антона Силуанова, сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею увеличить налоговые вычеты на детей

RT на русскомвчера в 10:08
РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

РИА Новостивчера в 02:04
Национальная служба новостей

Приветствуем, но денег нет. В ГД отреагировали на идею налогового вычета на детей

Национальная служба новостейвчера в 03:56
Телеканал 360°

Зампред Совфеда оценил предложение увеличить налоговые вычеты на детей

Телеканал 360°вчера в 05:27
URA.Ru

В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

URA.Ruвчера в 00:46
Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Известиявчера в 00:40
ФАН

В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

ФАНвчера в 00:25

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUMвчера в 06:13
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

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Вести.Ruвчера в 11:10
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

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РБК18:45
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Вечерняя Москва21:44

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Парламентская газета3 сентября в 12:50
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