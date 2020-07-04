Экономика
Газета.RuВ Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил инициативу Думы увеличить налоговые выплаты при покупке недвижимости
Московский Комсомолецвчера в 10:29
Вопрос на 200 миллиардов: Увеличат ли в России имущественный налоговый вычет
Комсомольская правдавчера в 06:29
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 03:16
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Москва 24 03 июля в 09:44
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Наука
Ученые выяснили, что искусственный интеллект видит в зеркале
Rusargument вчера в 15:33
Энергетика
Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму
Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие
Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
По словам главкома ВМС, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
РБК 19:00
Технологии
Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной
Версия американских ученых NASA об открытии параллельной Вселенной, где время движется вспять, стала предметом острых дискуссий среди научного сообщества, 4 июля пишет агентство «Al Jazeera».
ИА Красная Весна 18:41
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv вчера в 13:40
Политика
ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения
Евросоюз сразу заявил, что в этом случае украинские компании могут остаться без европейских кредитов.
Евразия Daily 12:08
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник огласит приговор журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Интерфакс 19:12
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия 20:19
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Экономика
Прожиточный минимум за I квартал 2020 года в Вологодской области не дотянул до уровня 2019 года
Напомним, что размер прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года в Вологодской области был установлен региональным правительством в размере 11 391 рублей и поставил абсолютный рекорд.
Wobla.Ru вчера в 07:19
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия 03:42
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Авто
Обновился самый доступный и компактный кроссовер Honda
Компания Honda выпустила обновлённую версию самого доступного и компактного кроссовера марки — модели WR-V для индийского рынка.
Motor 17:07