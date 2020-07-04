Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00

Подробнее о событии

Эксперты оценили предложение по увеличению налогового вычета на жилье

РБКвчера в 12:03

Эксперт оценил инициативу Думы увеличить налоговые выплаты при покупке недвижимости

Московский Комсомолецвчера в 10:29

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

РИА Новостивчера в 01:19

Вопрос на 200 миллиардов: Увеличат ли в России имущественный налоговый вычет

Комсомольская правдавчера в 06:29

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

Известиявчера в 01:30

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Газета.Ruвчера в 08:42

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

RT на русскомвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Армия и оружие

Президент Украины поручил оснастить флот ракетным вооружением

Ранее стало известно, что Киев разместит в Черном и Азовском морях новые ракетные комплексы «Нептун».
Эхо Москвы 06:10
2
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news 03 июля в 16:28
6K
Политика

Пушилин заявил об отказе ДНР возвращаться в состав Украины

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что в республике отвергли идею возможного возвращения в состав Украины.
Наша версия 03 июля в 08:42
13
Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
25
Политика

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
3,1K
Общество

В Австрии застрелили критиковавшего Рамзана Кадырова политэмигранта

Вчера, 4 июля, в Австрии застрелили критиковавшего Рамзана Кадырова политэмигранта, более известного как «Анзор из Вены».
Readovka.ru 02:37
25
Шоу-бизнес

Наталья Орейро завела микроблог в Instagram

Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
95
Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
1K
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
237
Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
1,4K
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 04:12
2,2K
Здоровье

За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
1,4K
Футбол

В Армении дисквалифицированы 5 клубов за участие в договорных матчах

Клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» (все - Первая лига) и «Ереван» (Премьер-лига) принимали участие в организации договорных встреч.
Евро-футбол.ру вчера в 09:50
Футбол

Гвардиола: «Мы уверены, что „Сити“ разрешат играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит решение УЕФА отстранить «Сити» от еврокубков на два года.
Sport24.ru 06:48
Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
8
Происшествия

При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
РИА Новости 07:07
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
294
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер объяснил отказ вставать на колено

Пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 07:23
1
Футбол

Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Политика

Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом

Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.
Piter.tv 07:35
Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
495
Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
20
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
56
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 07:31
45
Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
7
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
1,5K
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
87
Технологии

Новый геймпад для PlayStation 5 окажется гораздо дороже ожидаемого

Sony позиционирует DualSense как геймпад совершенно нового уровня.
UfaTime.ru 05:44
2
Армия и оружие

Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

Piter.tv 03 июля в 08:54
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное