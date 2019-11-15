Транспорт

РБКРБКВ Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.
Читать в источнике
Комментировать380
с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».
Агентство Москва00:20

Подробнее о событии

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости10:49

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

РБК09:40

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Агентство Москва00:20

В России хотят увеличить стоимость шипованных шин

URA.Ru04:05

Депутат ГД предложил увеличить цены на шипованные шины

Дума ТВ03:47

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Известия03:08

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

Российская газета04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

РИА Новости 12:08
Наука

В Ираке найдены следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

МедиаПоток 10:02
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Политика

В Турции анонсировали визит Путина

Известия 11:37
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru вчера в 10:00
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Общество

Российский ученый-математик отравился «Кротом»

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Известия 09:52
Политика

Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
РИА Новости 12:01
Общество

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
РИА Новости 05:36
Происшествия

Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

REGNUM 02:23
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК 08:39
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

RT на русском 05:40
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Армия и оружие

В технополисе «Эра» представили первые разработки в микроэлектронике

Дизайн-центр военного инновационного технополиса "Эра", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первые итоги работ в сфере микроэлектроники, робототехники, программного обеспечения и биотехнических систем и технологий.
ТАСС 08:08
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Около 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине

Народные новости 11:34
Футбол

Мартинес: сборная России растёт

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.
Чемпионат 11:44
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу

Ореанда-Новости 12 ноября в 08:44
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Медведев вспомнил о пении в хоре

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Lenta.ru 11:23
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Общество

В Польше обнаружили теплицы Гитлера

Популярная механика вчера в 10:15
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru вчера в 08:05
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Общество

Владелец Anex Tour купит «Интурист»

В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
News.ru 03:10
Происшествия

Доцента Соколова перевели в «Кресты»

Вести.Ru 12:15
Шоу-бизнес

«Жирные ноги»: Алена Водонаева показала фото с лишним весом

Звезда много ела сладкое, жирное и мучное. Особенно налегала на картошку фри и молочные коктейли.
Lisa.ru 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное