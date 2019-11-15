Транспорт

РБКРБКВ Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.
Читать в источнике
Комментировать414
с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».
Агентство Москва00:20

Подробнее о событии

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости10:49

Депутат ГД предложил увеличить цены на шипованные шины

Дума ТВ03:47

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

Российская газета04:27

В России хотят увеличить стоимость шипованных шин

URA.Ru04:05

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

РБК09:40

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Известия03:08

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Агентство Москва00:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот

Bimru.ru вчера в 09:12
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

REGNUM 09:54
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
RT на русском 14:43
Авто

В России появились новые модификации Mercedes-Benz CLA

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на две новые версии модели CLA второго поколения – «заряженный» седан AMG CLA 35 и универсал CLA 200 Shooting Brake.
Автоновости дня 08:25
Фигурное катание

Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 08:34
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер вчера в 22:07
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Эхо Москвы вчера в 18:10
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Политика

Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»

В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
РИА Новости 10:54
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Политика

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ 11:39
Футбол

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Ореанда-Новости 14:36
Игры

Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера

Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Ридус 12 ноября в 17:04
Гаджеты

Lenovo показала ThinkPad X1 – первый ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo на мероприятии Tech World в Пекине представила первый в мире портативный компьютер ThinkPad X1, оснащенный гибким дисплеем.
MobiDevices 11:20
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Футбол

Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

RT на русском 14:23
Автоспорт

Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 10:49
Армия и оружие

Шойгу подвел итоги учений «Центр-2019»

Московский Комсомолец 10:46
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Армия и оружие

В технополисе «Эра» представлены первые разработки

В дизайн-центре инновационного технополиса «Эра» размещаются совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК.
ГЛАС.RU 13:08
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное