Транспорт

РБКРБКВ Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».
Агентство Москва00:20

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В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

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Дума ТВ03:47

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Известия03:08

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой

Агентство Москва00:20
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
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Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж

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