Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.

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