Транспорт
РБКВ Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорог в центральных областях России.
Читать в источнике
Оценить281
с чего всё началось
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч зимой
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва00:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
США расширили санкционные списки по Кубе
Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Наука
Ученые доказали, что способности детей к математике не зависят от пола
Наука
Палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы самого древнего жука-опылителя
Янтарю, который был обнаружен в Мьянме, около 99 миллионов лет. Палеонтологи из Китая назвали насекомое Angimordella burmitina.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Космос
Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс
Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Происшествия
В Шереметьево лайнер задел другой самолёт
В московском аэропорту Шереметьево лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолёта, сообщает РБК.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Экономика
Германия отменит «налог солидарности» с землями бывшей ГДР
«Налог солидарности» был введён после воссоединения Германии в 1991 году.
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице
Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.
Игры
Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео
На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
Общество
Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.