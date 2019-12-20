Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

Депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
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Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
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София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
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Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
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Отец стрелка с Лубянки рассказал о сложных отношениях с сыном

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Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

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В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
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Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с журналистами

Сегодня в полдень президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с журналистами.
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Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
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Общество

Сбербанк открыл первый McDonald’s в отделении

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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

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Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже

Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
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Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
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Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
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