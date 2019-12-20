Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

Депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

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В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

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Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

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В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

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В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
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Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве

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Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

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Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
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В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 09:23
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Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
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Общество

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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
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Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
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Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

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Футбол

Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом».
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МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

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Вратарь Селихов не сыграет за «Спартак» до мая 2020 года

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов не выйдет на поле до мая 2020 года, сообщает "Чемпионат".
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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

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Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29

Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
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Кофеин снижает риски для здоровья при неправильных диетах

Исследователи выяснили, что кофеин может компенсировать некоторые негативные эффекты диеты с высоким содержанием жиров и углеводов.
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Армия и оружие

Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео

Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
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Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
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Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Тампу»

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
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